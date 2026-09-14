Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturmasında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli yakalanırken, ilk belirlemelere göre kiralık banka hesapları üzerinden bahis sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı ortaya çıktı.

Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayan şüphelilere yönelik soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kişi yakalandı.

Zanlılardan ele geçirilen dijital materyal ve çelik kasalara el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

İlk belirlemelere göre, başkalarından kiralanan banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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