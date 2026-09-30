73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü - Son Dakika
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73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

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73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 73 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan kadın, UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ağaçtan düşen 73 yaşındaki kadın yaralandı.

CEVİZ TOPLAMAK İSTERKEN DÜŞTÜ

Olay, ilçeye bağlı Aşağıyakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan A.T., ceviz toplamak amacıyla ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden yaşlı kadın, ağaçtan yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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