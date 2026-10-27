Aydın Nazilli'de genç kızı tabancayla ağır yaralayan eski erkek arkadaşı yakalandı

Aydın Nazilli'de genç kızı tabancayla ağır yaralayan eski erkek arkadaşı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, eski erkek arkadaşının tabancalı saldırısında ağır yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın eski erkek arkadaşı, Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız ağır yaralandı.
Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartmandan silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, 20 yaşındaki K.Y'nin tabancayla vurulduğunu belirledi.
Ağır yaralanan genç kız, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen genç kızın eski erkek arkadaşı V.D. (21), Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
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