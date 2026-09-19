Aydın Nazilli'de kontrolden çıkan otomobildeki 2 yaralı hastaneye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Nazilli'de kontrolden çıkan otomobildeki 2 yaralı hastaneye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli\'de kontrolden çıkan otomobildeki 2 yaralı hastaneye sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

E.E'nin (21) kullandığı 48 AY 770 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve Ö.Ç. (18) Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
YeşilyurtNazilliGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Togo bandıralı tanker Hürmüz Boğazı’nda ateş açılarak durduruldu İran sahiplendi Togo bandıralı tanker Hürmüz Boğazı'nda ateş açılarak durduruldu! İran sahiplendi
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı
Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon
Daha 14 yaşında Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Edebiyat öğretmeninin acı sonu Yakınları sinir krizi geçirdi Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
09:29
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti Rekoru paramparça etti
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
08:59
Yeni yasama yılı öncesi Ankara’da herkesin konuştuğu transfer kulisi
Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
08:46
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
08:02
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
07:44
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 09:48:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın Nazilli'de kontrolden çıkan otomobildeki 2 yaralı hastaneye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement