Aydın Nazilli\'de kontrolden çıkan otomobildeki 2 yaralı hastaneye sevk edildi

Aydın Nazilli'de kontrolden çıkan otomobildeki 2 yaralı hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
E.E'nin (21) kullandığı 48 AY 770 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve Ö.Ç. (18) Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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