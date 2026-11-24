Aydın Nazilli'de takla atan otomobilin yaralı sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje ve yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla attı. Takla atan aracın yaralanan sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 09 AH 971 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulup takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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