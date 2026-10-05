Aydın Söke\'de iki otomobil Madenciler Kavşağı\'nda çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 42 AJP 679 plakalı otomobil, İsmet İnönü Caddesi'ndeki Madenciler Kavşağı'nda M.D. yönetimindeki 34 ENS 76 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü M.D. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.