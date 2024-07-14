Aydın Söke'deki Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın Söke'deki Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

Aydın Söke\'deki Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, fabrikanın ikinci bölümüne de sıçradı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye 23 ilin itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

14.07.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında 12 Temmuz akşamı çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Gece sadece karada yapılan söndürme çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla birlikte uçak ve helikopterler de dahil oldu.

Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, fabrikanın ikinci bölümüne de sıçradı.

Dumandan etkilenen fabrika işçisi ve itfaiye eri 10 kişi, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

İşçi ve itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vali Yakup Canbolat, Söke Kaymakamı Ali Akça ve AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

23 ilden takviye geldi

Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının başlangıcından itibaren AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekipleriyle ciddi bir mücadele verildiğini söyledi.

Jandarma ve emniyetin de trafik ve güvenliğin sağlanması için görev başında olduğunu belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"Ayrıca çevre 23 ilden de takviye istedik bölgeye. O illerimizden de arazöz, iş makinesi ve itfaiye cinsi araçlar bölgemize intikal etti. Ayrıca 2 uçak ve 4 helikopterle de baştan beri müdahale ediyoruz. Bölgede 54 iş makinesi, 80 itfaiye ve arazöz ve toplamda 290 personelle müdahaleye devam ediyoruz. Tespitlere göre 240 dönüm alan içinde ilk gün 85 bin ton işlenecek atık kağıt yandı. Bugün itibarıyla da 55 bin ton atık kağıt yanıyor. İlk gün hatırlarsanız cuma gecesi çıkan bir hortum, bugün de 12.00 gibi çıkan hortum yangının etrafa yayılmasını ve büyümesini sağladı. Ekiplerimiz durmaksızın 24 saat müdahaleye devam ediyor. Riskli alanlar, sirayet edebileceği alanlarla ilgili de her türlü tedbiri birlikte alıyoruz. İçişleri Bakanlığı'mız konuyu bizzat takip ediyor."

30 kişi dumandan etkilendi

Yanan malzemenin kağıt olmasının rüzgarla birlikte riski artırdığını dile getiren Canbolat, kısa zamanda sonuç almayı temenni ettiklerini söyledi.

Bölgede seyyar bir hastane kurduklarını belirten Canbolat, "Sağlık Müdürlüğü'müzün UMKE ekipleri bölgede hizmete devam etmekte. Dumandan etkilenen 30 vatandaşımız var. Herhangi bir can kaybımız yok şükürler olsun." dedi.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 Temmuz'da saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Aydın, Söke, İtfaiye, Çevre, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Söke'deki Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
19:16 Aydın’da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
18:46 Vinç böyle devrildi Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
16:33 KPSS’nin ilk haftası tamamlandı KPSS'nin ilk haftası tamamlandı
15:27 İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
15:23 Suikast girişimi sonrası Trump’tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum
15:04 Polat çiftinin avukatlarından ’’Linç kampanyasını sona erdirin’’ çağrısı Polat çiftinin avukatlarından ''Linç kampanyasını sona erdirin'' çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 21:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Söke'deki Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement