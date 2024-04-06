Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) 104'üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla kurulan ve doğru, hızlı ve milli haberciliğin öncüsü Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıldönümü kutlu olsun."
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Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapan şüpheli şahıs, polise mukavemet gösterdi. Bugün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
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