Aydıncık'ta Orman Yangını
Mersin'in Aydıncık ilçesinde orman yangını çıktı, çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
MERSİN'in Aydıncık ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Aydıncık ilçesi Karatepe mevkisindeki ormanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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