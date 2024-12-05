Aydınlardan 'Kaygılıyız' Bildirisine İmzalarını Çekme

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(ANKARA) - Bir grup aydın tarafından imzalanarak kamuoyuna duyurulan ancak tartışmalara neden olan "Kaygılıyız" başlıklı bildiriden, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Barış İnce ve Berkant Gültekin de imzalarını çektiklerini açıkladı.

Bir grup aydın tarafından imzalanarak kamuoyuna duyurulan ancak tartışmalara neden olan "Kaygılıyız" başlıklı bildiriden, eski Milletvekili Mustafa Gazalcı ve şair Ataol Behramoğlu'nun ardından 4 isim daha imzalarını çekti. Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Barış İnce, Berkant Gültekin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizler farklı partilere mensup ya da gönül vermiş gazeteci, yazar ve şairler olarak AKP'nin halkı yoksullaştıran ve Suriye savaşı üzerinden toplumu konsolide eden politikalarına karşı aydın yazar girişimlerinin her daim yanında olmaya çalıştık. Çözüm ya da uzlaşma adıyla bu iktidarla anayasa tartışmasına girmenin yanlış olduğunu düşündük. Bu yüzden mesaj olarak iletilen 'Kaygılıyız' adlı metne biz de imza verdik. Metnin, toplumun geniş kesimlerinin itirazını ve hissiyatını temsil edeceğini düşündük. Ancak üzülerek şahit oluyoruz ki bu metin, CHP içerisindeki tartışmaların bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor. Mensubu olmadığımız bir siyasi partinin iç dizaynına alet olmayı uygun bulmuyor, bu tartışmanın memlekete faydasının olmadığını belirtiyor ve imzamızı geri çekiyoruz."