Ayı Arı Kovanlarını Parçaladı - Son Dakika
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Ayı Arı Kovanlarını Parçaladı

Kayseri Develi'de bir ayı, bal üreticisinin 20 arı kovanını parçaladı ve kaçma anları görüntülendi.

05.05.2025 11:17
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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yaylaya inen ayı, bir üreticinin yaklaşık 20 arı kovanını parçaladı. Ayının kaçtığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Develi ilçesi Şıhlı Mahallesi'nde bal üreticiliği yapan Sümeyye Ardıçoğlu, babası Kemal Ardıçoğlu ile arı kovanlarını kontrol etmek için yaylaya gitti. Ardıçoğlu, 30 arı kovanından yaklaşık 20'sinin ayı tarafından parçalandığını gördü. Olayın ardından akşam saatlerinde araçla mahalleye gidenler tarafından bir ayının kaçtığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, ayının araçtan kaçtığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Haber-Kamera: Yasin EVLER/DEVELİ, (Kayseri),

Kaynak: DHA

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