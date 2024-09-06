Ayı restoran bahçesinde şeker yedi

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Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde bir restoranın bahçesine giren ve masada bulduğu şekerleri yiyen ayının o anları dükkan sahibi tarafından kameraya alındı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda bulunan bir restoranın bahçesinde meydana geldi. Aç kaldığı için ormandan restoran bahçesine geldiği düşünülen ayı, masalarda yemek aradı. Yemek bulamayan ayı bir süre masada bulduğu şekerleri yedi. Ardından masadan şekerliği alan ayı ormana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise dükkan sahibi Vasıf Atasaven tarafından cep telefonuyla kaydedildi.