Aykut Mutlu'nun Viyana'dan Demirel'e uzanan anıları kitapta toplandı - Son Dakika
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Aykut Mutlu'nun Viyana'dan Demirel'e uzanan anıları kitapta toplandı

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Aykut Mutlu\'nun Viyana\'dan Demirel\'e uzanan anıları kitapta toplandı
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Mimarlıktan baleye, sanattan siyasete uzanan Aykut Mutlu'nun yaşam öyküsü kitap haline getirildi. Viyana ve Paris deneyimleri, Demirel, Ecevit ve Erdal İnönü gibi isimlerle ilişkilerini içeren kitap, İzmir Alaçatı'daki imza gününde okurlarla buluştu.

(İZMİR) - Mimarlıktan baleye, sanattan siyasete uzanan ve farklı dönemlerden önemli isimlerle kurulan dostluklarla şekillenen Aykut Mutlu'nun yaşam öyküsü kitaplaştırıldı. Mimarlık ve inşaat dünyasının yanı sıra genç Cumhuriyet'in değişim sürecine de ışık tutan kitap, Mutlu'nun sıra dışı yaşamından anıları okurla buluşturuyor.

Aykut Mutlu'nun yaşam öyküsü, farklı dönemlere ve birbirinden ilginç insanlara uzanan anılarla kitaplaştırıldı. Mimarlık eğitimi için Viyana'ya giden Mutlu'nun; Almanya'da baraj inşaatında çalışmaktan Paris'te bir mimarlık ofisinde mesleki deneyim kazanmaya, İsveç ormanlarında odunculuk yapmaktan Hanzade Sultan ve Neslişah Sultan ile dostluğuna uzanan anıları içeriyor.

Mutlu'nun sanat dünyasıyla ilişkisi de kitapta önemli bir yer tutuyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin ilk diplomalı kadın ressamları arasında gösterilen Güzin Duran ile ressam Fahrelnisa Zeyd'in okul arkadaşı olan halası Belkıs Mustafa'nın eserlerine sahip çıkması, bu ilişkinin dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor. Mutlu'nun ünlü ressam Henri Matisse'in evinde kalması da kitapta yer alan anılar arasında bulunuyor. Kitapta Mutlu'nun siyasi ve toplumsal yaşamın farklı isimleriyle kurduğu ilişkiler de anlatılıyor. Süleyman Demirel'le dostluğu, Bülent Ecevit'le dayanışması ve Erdal İnönü'ye verdiği siyasi tavsiyelerin yanı sıra Turgut Özal dönemine ilişkin anıları da kitapta yer alıyor.

Kitapta, farklı görüşlere sahip kişilerle kurulan dostluklar ve yaşanan deneyimler üzerinden dönemin sosyal ve siyasi atmosferine ilişkin anılara da yer veriliyor. Aykut Mutlu'nun yaşamını anlatan kitap, inşaat sektörü ve mimarlık çevresinin yanı sıra genç Cumhuriyet'in ilk yüzyılındaki değişim ve gelişim sürecini merak eden, bu süreçte rol oynayan insanları tanımak isteyen okurlara da hitap ediyor.

Aykut Mutlu, yaşam öyküsünün anlatıldığı kitabı için İzmir Alaçatı'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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