Ayla Kara'nın Adı Kütüphanede Yaşayacak - Son Dakika
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Ayla Kara'nın Adı Kütüphanede Yaşayacak

Ayla Kara\'nın Adı Kütüphanede Yaşayacak
10.06.2026 19:59
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Kahramanmaraş'taki öğretmen Ayla Kara'nın hatırası, memleketi Turgutlu'da açılan kütüphaneye verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta görev yaptığı okuldaki silahlı saldırı sırasında öğrencilerini korumak için üzerine siper olarak hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın adı, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde yaptırılan kütüphaneye verildi. Ayla öğretmenin oğlu Ertuğrul Mert Kara, açılış töreninde "Bu kütüphanede okunan her kitapta, öğrenilen her bilgide, kurulan her hayalde annemin hatırasının yaşayacağını bilmek bizim için büyük bir gurur" dedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda görev yapan ve 15 Nisan 2026 tarihinde okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara adına, eğitim gördüğü Urganlı 23 Nisan Ortaokulu'nda kütüphane oluşturuldu. Alpagu Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği'nin destekleriyle hayata geçirilen kütüphanenin açılış törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, Ayla Kara'nın oğlu Ertuğrul Mert Kara, yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Okul Müdürü Durmuş Aktürk, Ayla Kara'nın aziz hatırasını eğitim gördüğü okulda yaşatmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

'AYLA ÖĞRETMEN, BU OKUL SENİ UNUTMADI'

Kütüphanenin kurulmasına destek veren Alpagu Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Selim Pozan, "Bugün bu okul kendi evladını yeniden bağrına bastı. Bugün bu okulun duvarları sessizce şunu söylemektedir; 'Hoş geldin Ayla öğretmen, bu okul seni unutmadı'" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer ise Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ayla Kara'nın adının Manisa ya da Turgutlu'da yeni yapılacak bir okulda yaşatılması için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

'ANNEMİN HATIRASI YAŞAYACAK'

Duygulu anlar yaşayan Ayla Kara'nın oğlu Ertuğrul Mert Kara, "Bu kütüphanede okunan her kitapta, öğrenilen her bilgide, kurulan her hayalde annemin hatırasının yaşayacağını bilmek bizim için büyük bir gurur. Bu kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese, bu zor günümüzde yanımızda olup acımızı dindirmek isteyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ayla Kara'nın portresinin yer aldığı tabloyu ailesine hediye etti.

Kütüphanenin açılışı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, Okul Müdürü Durmuş Aktürk ve Ayla Kara'nın ailesi tarafından birlikte gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Eğitim, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayla Kara'nın Adı Kütüphanede Yaşayacak - Son Dakika

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