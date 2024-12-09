Aylardır Tedavi Gören Yönetmen Şerif Gören Hayatını Kaybetti

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80 YAŞINDA hayatını kaybeden yönetmen ve senarist Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Gören'in meslektaşları, yakınları ve ailesi katıldı.

22 Kasım'da evinin merdivenlerinden düşüp başını çarpan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yönetmen Şerif Gören Pazar günü hayatını kaybetti. 80 yaşında vefat eden yönetmen için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törende konuşan oyuncu Halil Ergün, "Onu kaybettik. Işıklar içinde uyusun. Çok etkilendim.Uğurlar olsun ne diyeyim hep beraber uğurlayalım "dedi. Törenin ardından Şerif Gören'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanacağı Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'ne götürüldü.