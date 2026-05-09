Aylin Nazlıaka: "Chp İktidarında Hiç Kimseyi Geride Bırakmayacağız"

09.05.2026 19:20  Güncelleme: 01:17
CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Menderes Belediyesi'ndeki Engelsiz Festivali'nde yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekerek, CHP iktidarında hak temelli sosyal politikaların hayata geçirileceğini vurguladı.

(İZMİR) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Festivali'ne katıldı. Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlara ilişkin konuşan Nazlıaka, partisinin iktidarında hak temelli sosyal politikaların hayata geçirileceğini söyledi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Festivalde konuşan Nazlıaka, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiğini belirterek iktidarın bu nedenle belediyeleri hedef aldığını savundu.

CHP yönetimindeki belediyelerin topluma dokunan, halka doğrudan hizmet getiren bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayan Nazlıaka, "Bu nedenle iktidarın sopası tarafından dövülmeye çalışılıyor. Ama biz biliyoruz ki arkamızda siz varsınız, halkımız var. Halkın karşısında hiçbir engel olmaz. Onun için siz bize güveniyorsunuz, bizler sizlere güveniyoruz. Ayrıca onurlu belediye başkanlarımıza güveniyoruz. Fazlalıkları atıyoruz. Bunun bizce bir sakıncası yok zaten" dedi.

"ENGELLİ BİREYLER YALNIZ BIRAKILIYOR"

Engelli bireylerin ve ailelerinin yalnız bırakıldığını ifade eden Nazlıaka, partisinin iktidarında bu sorunların çözüleceğini söyledi. Nazlıaka, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz hiç kimseyi ama hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Hayata karışmak herkesin hakkı. Engelli yurttaşlarımızın da, engelli ailelerinin de en temel hakkı. Onlar sadaka istemiyor, merhamet istemiyor, sadece ve sadece hakkı olanı istiyor. Yaşanan sorunlar bireysel sorunlar değil, tamamen siyasal sorunlardır. Bu bir tercih meselesidir. Biz diyoruz ki kaynak yok değil; öncelik yok. Engelli yurttaşlarımız ve ailelerine dair bir öncelik, bir bakış açısı, bir zihin haritası yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında engelli bireylerimiz hak temelli politikalarla eşitlenecek" diye konuştu.

"SOSYAL ADALET" VURGUSU

CHP iktidarında birçok alanda atılacak adımları sayarak konuşmasını sürdüren Nazlıaka, sosyal adalet vurgusu yaptı. Nazlıaka, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal devlet yalnızca normal zamanlarda değil, en zor anlarda yurttaşının yanında olan devlettir. En önemlisi yardım değil eşitlik diyeceğiz. Lütuf değil sosyal adalet diyeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz: Engelli çocuğu olan bir ebeveynin yükünü hafifletebiliyorsak o toplum güçlenir. Katılımcılık, kapsayıcılık artarsa demokrasimiz güçlenir. İktidara geldiğimizde kimsenin görünmez olmadığı, eşit, erişilebilir, onurlu bir yaşamın herkes için güvence altına alındığı bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Başka bir Türkiye mümkün diyoruz. İktidar ne kadar kaçarsa kaçsın biz sandık için onu kovalamaya devam edeceğiz. O sandık er ya da geç gelecek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında her şey çok güzel olacak."

Kaynak: ANKA

