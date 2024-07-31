AYM, 617 bin 411 bireysel başvurudan 513 bin 730'unu sonuçlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYM, 617 bin 411 bireysel başvurudan 513 bin 730'unu sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 30 Haziran itibarıyla yapılan 617 bin 411 bireysel başvurudan 513 bin 730'unu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkemenin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 30 Haziran'a kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi. Sonuçlandırılan başvurulardan 422 bin 85'inde kabul edilemezlik, 74 bin 574'ünde en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 558'inde idari ret, 2 bin 112'sinde diğer, 1401'inde ise hak ihlali olmadığı kararı verildi.

31.07.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi (AYM), 30 Haziran itibarıyla yapılan 617 bin 411 bireysel başvurudan 513 bin 730'unu sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkemenin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 30 Haziran'a kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesine 617 bin 411 başvuru yapıldı, bunlardan 513 bin 730'u sonuçlandırıldı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 83,2 oldu. Derdest dosya sayısı ise 103 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvurulardan 422 bin 85'inde kabul edilemezlik, 74 bin 574'ünde en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 558'inde idari ret, 2 bin 112'sinde diğer, 1401'inde ise hak ihlali olmadığı kararı verildi.

En az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilen 74 bin 574 başvurudan 35 bin 527'si 2022'de verilirken, bunun oransal durumu yüzde 47,5 olarak kayıtlara geçti.

Anayasa Mahkemesinin bir veya birden fazla hak ihlali sonucuna vardığı toplam 75 bin 728 karardan 56 bin 443'ünü makul sürede yargılama, 5 bin 235'ini adil yargılanma, 4 bin 315'ini mülkiyet, 4 bin 315'ini ifade özgürlüğü haklarının ihlali ve diğer haklar ihlali kararları izledi.

Yüksek Mahkemeye en fazla bireysel başvuru 109 bin 779 ile 2022'de yapılırken, 2023'te bu sayı 108 bin 816 oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise Anayasa Mahkemesine 37 bin 657 bireysel başvuru yapıldı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, 617 bin 411 bireysel başvurudan 513 bin 730'unu sonuçlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 12:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: AYM, 617 bin 411 bireysel başvurudan 513 bin 730'unu sonuçlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement