AYM Başkanı Özkaya: Tayfun Kahraman kararında iki yönden ihlal tespit edildi - Son Dakika
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AYM Başkanı Özkaya: Tayfun Kahraman kararında iki yönden ihlal tespit edildi

AYM Başkanı Özkaya: Tayfun Kahraman kararında iki yönden ihlal tespit edildi
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunda hem "adil yargılanma hakkının" hem de "bireysel başvuru hakkının" ihlal edildiğine karar verildiğini kaydederek, kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu bildirdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunda hem "adil yargılanma hakkının" hem de "bireysel başvuru hakkının" ihlal edildiğine karar verildiğini hatırlatarak, kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu bildirdi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

"İHLAL İDDİALARI 'ADALET ODAKLI BİR YAKLAŞIMLA' DEĞERLENDİRİLİYOR"

Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunması ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

AYM'nin incelemelerinde uluslararası yaklaşımların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında kullanılan ilke ve standartların, diğer ülkelerin anayasa mahkemelerinin kararlarının ve Türkiye'deki yüksek yargı organlarının içtihatlarının titizlikle incelendiğini belirten Özkaya, raportörlerin görüşleri ve Mahkemenin kurumsal birikiminin de değerlendirme sürecine dahil edildiğini ifade etti. Özkaya, bireysel başvurulardaki ihlal iddialarının "adalet odaklı bir yaklaşımla" değerlendirildiğinin altını çizdi.

"AYM, KANUNA UYGUNLUK DEĞİL, ANAYASAL DENETİM YAPIYOR"

Bireysel başvurunun niteliği ve yüksek yargı organlarının yetkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkaya, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay, Danıştay ve diğer yargı kurumları arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade etti. Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının Anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini, yargı kurumlarının görev ve yetkilerini bu çerçeve içerisinde yerine getirip kullandığını ifade etti. AYM'nin bireysel başvurularda bir "kanun yolu mahkemesi gibi hareket etmediğini" vurgulayan Özkaya, AYM'nin kanuna uygunluk değil, anayasal denetim yaptığını belirtti.

"KAHRAMAN KARARINDA GEREKÇE YAYINLANMA SÜRECİNDE"

Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci başvurusuna ilişkin olarak ise AYM'nin hem "adil yargılanma hakkının" hem de "bireysel başvuru" hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini kaydetti. Kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu belirten Özkaya, AYM'nin görevinin kişinin suçlu olup olmadığını belirlemek değil, yargılamada usule ilişkin güvencelerin sağlanıp sağlanmadığını denetlemek olduğunu vurguladı. 

Özkaya, AYM'nin Kahraman ile ilgili ilk kararının da bu kapsamda olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman, Kadir Özkaya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM Başkanı Özkaya: Tayfun Kahraman kararında iki yönden ihlal tespit edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    ya siz adaletten bahsetmeyin Allah aşkına 0 0 Yanıtla
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