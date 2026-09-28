AYM Başkanı Özkaya, Filistinli yargı heyetini ağırladı, Gazze zulmünü kınadı - Son Dakika
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AYM Başkanı Özkaya, Filistinli yargı heyetini ağırladı, Gazze zulmünü kınadı

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AYM Başkanı Özkaya, Filistinli yargı heyetini ağırladı, Gazze zulmünü kınadı
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Filistin Yargı Enstitüsü Müdürü Wesam A. A. Salayma ve beraberindeki yargı heyetini kabul etti. Özkaya, Filistin ve Gazze'deki ağır insan hakları ihlallerine dikkati çekerek zulmün durdurulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen program kapsamında Türkiye'de bulunan Filistin Yargı Enstitüsü Müdürü Wesam A. A. Salayma ve beraberindeki Filistin'de başsavcı, hakim ve savcı olarak görev yapan yargı mensuplarından oluşan heyeti kabul etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya kabulde yaptığı konuşmada, Filistin'in kendileri nezdinde özel bir yeri olduğunu belirterek konuk heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Başkan Kadir Özkaya, Filistin ve Gazze'de yaşanan ağır insan hakları ihlallerine dikkati çekti. Tüm insanlığın ortak vicdan ve ortak akılla hareket ederek bu zulmü durdurması gerektiğini vurgulayan Başkan Özkaya, "Lütuf istemiyoruz. Adaleti ve insan haklarını merkeze alan bir anlayış sergilenmesini bekliyoruz" dedi. İnsani değerleri yok sayan her türlü uygulamayı şiddetle kınadığını ifade eden  Özkaya, yaşanan zulmün en kısa zamanda son bulmasını diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasi alanındaki girişimlerine dikkati çeken Başkan Kadir Özkaya; Anayasa Mahkemesi olarak Güney Afrika'da düzenlenen J20 Zirvesi ve İspanya'da düzenlenen Dünya Anayasa Yargısı Konferansı (WCCJ) 6. Kongresi'nin yanı sıra uluslararası birçok platformda da Filistin'de yaşanan zulmü etkili bir şekilde dile getirdiklerini kaydetti.

"Adaleti olmayan güç zalimdir, güçle koruma altına alınmayan adalet ise acizdir" diyen Özkaya, Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı dünyanın aciz kaldığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise her zaman ve zeminde adil ve güçlü bir duruş sergilediğine işaret eden Başkan Özkaya, Filistin halkının gösterdiği onurlu duruşu destansı bir mücadele olarak nitelendirdi.

Filistin Yargı Enstitüsü Müdürü Wesam A. A. Salayma ise misafirperverliklerinden ve Filistin'e desteklerinden dolayı Başkan Kadir Özkaya'ya teşekkür etti. Yaşanan zulümlere ilişkin açıklamalarda bulunan konuk heyet, insan haklarını hiçe sayan zulümlerin yaşandığı bir coğrafyada adaletin tesisi için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin varlığının Filistin halkına umut ve güç verdiğini dile getiren heyet, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin hukuk sistemine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Özkaya, konuk heyete Türk yargı sistemi ile Anayasa Mahkemesinin yapısı ve görevleri hakkında bilgiler aktardı. Türk Anayasa Mahkemesinin uluslararası anayasa yargısı alanındaki etkin rolüne de değinen Başkan Özkaya, bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Özkaya, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi olarak her türlü iş birliğine ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: ANKA
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