(TBMM) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla gerçekleştirdiği veda ziyaretleri kapsamında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, görev süresinin sona ermesi dolyısıyla veda ziyretlerine devam ediyor. Özkaya, bu kapsamda, TBMM'de YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özel, Özkaya'yı makam odasının kapısında karşıladı. Görüşmede Özel'e, YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır eşlik etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özel, Özkaya'yı arabasına kadar uğurladı.