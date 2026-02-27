AYM Bireysel Başvurularda Sonuçları Açıkladı - Son Dakika
AYM Bireysel Başvurularda Sonuçları Açıkladı

27.02.2026 20:27
Anayasa Mahkemesi, 2012-2025 döneminde 714 bin başvurudan 623 binini sonuçlandırdı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2025'e kadar yapılan 714 bin 774 bireysel başvurudan 623 bin 88'ini sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkemenin 23 Eylül 2012 ile 31 Aralık 2025 dönemine ait bireysel başvuru ve 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2025 arası döneme ilişkin norm denetimi istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesine 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 623 bin 88'i sonuçlandırıldı.

Derdest dosya sayısı ise 91 bin 686 olarak kayıtlara geçti. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 87,2 oldu.

Sonuçlandırılan bireysel başvurulardan 522 bin 19'u kabul edilemez bulunurken 82 bin 753 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 1689 başvuruda ise hakkın ihlal edilmediğine hükmedildi.

Başvuruların 14 bin 265'inde idari ret kararı verilirken 2 bin 362 başvuruda ise diğer kararlar çıktı.

2 bin 322 norm denetimi başvurusu sonuçlandırıldı

Norm denetimi istatistiklerine göre Anayasa Mahkemesine 550'si iptal davası, 1886'sı itiraz başvurusu olmak üzere 2 bin 436 başvuru yapıldı. 501'i iptal, 1821'i itiraz olmak üzere 2 bin 322 başvuru karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme, 2025 yılında sonuçlandırdığı 52 iptal davasının 29'unda iptal, 22'sinde ret, 1'inde birleştirme kararı verdi.

Anayasa Mahkemesinin 2025'te sonuçlandırdığı 226 itiraz başvurusunun 51'inde iptal, 154'ünde ret, 21'inde birleştirme yönünde karar çıktı.

Kaynak: AA

21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından yanıt geldi: Vazgeçmeyeceğim
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından yanıt geldi: Vazgeçmeyeceğim
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
