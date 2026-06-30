AYM, Cinsiyet Değişikliği İzin Şartını Onayladı - Son Dakika
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AYM, Cinsiyet Değişikliği İzin Şartını Onayladı

AYM, Cinsiyet Değişikliği İzin Şartını Onayladı
30.06.2026 11:13
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Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği için mahkeme izni gerektiren düzenlemeyi iptal etmedi.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), yerel bir mahkemenin, cinsiyet değişikliği için mahkemeden izin alınmasını öngören Türk Medeni Kanunu hükmünün iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Yerel mahkemenin itiraz başvurusunda, cinsiyet değişikliğine izin verilmesinin biyolojik cinsiyet farklılığını hukuken ortadan kaldırdığı, askerlik hizmeti ve bazı çalışma alanlarında cinsiyete göre yapılan düzenlemeleri etkisiz hale getirdiği ileri sürülerek, kuralın anayasaya aykırı olduğu savunuldu. Bu gerekçeyle cinsiyet değişikliği için mahkemeden izin alınmasını öngören Türk Medeni Kanunu hükmünün iptali istendi.

'MAHKEME İZNİYLE SINIRLAMA GETİRİLİYOR'

Başvuruyu inceleyen AYM, özel hayata saygı hakkının, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını da kapsadığını belirtti. Yüksek Mahkeme, cinsiyet değişikliğinin mahkeme iznine bağlanmasının bu haklara bir sınırlama getirdiğini ancak bunun kanunla düzenlendiğini ve belirli kurallara bağlandığını ifade etti. Kararda, Türk Medeni Kanunu'nun cinsiyet değişikliği sürecini aşamalı olarak düzenlediği, ilk aşamada kişinin cinsiyet değiştirmeye uygun olup olmadığının mahkeme tarafından değerlendirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Bu şartın, kişilerin gereksiz tıbbi müdahalelere maruz kalmasını önlemeyi ve kamu düzenini korumayı amaçladığı belirtildi.

'DÜZENLEME ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL'

Yüksek Mahkeme, mahkeme izni şartının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü bir sınırlama olduğu sonucuna vardı. Ayrıca cinsiyet değişikliği talepleriyle ilgili mahkeme kararlarının yargı denetimine açık olduğuna dikkat çekildi. AYM, cinsiyet değişikliği hakkının herkese tanınan sınırsız bir hak olmadığını, kanunda belirtilen şartları taşıyan ve cinsiyet değiştirmenin tıbben gerekli olduğu değerlendirilen kişiler için öngörüldüğünü belirterek, düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verdi.

Kaynak: DHA

Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, Cinsiyet Değişikliği İzin Şartını Onayladı - Son Dakika

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