AYM'den Süresiz Nafakaya İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM'den Süresiz Nafakaya İptal

04.06.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini oy çokluğuyla iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

AYM, bugünkü Genel Kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesinin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM'den Süresiz Nafakaya İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’in son halini görenler inanamıyor Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:12
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı’nın samimi görüntüleri Peş peşe hamleler geldi
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi
10:10
Kuzeni öldürülen Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı Faillerin adını verdi
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 11:45:04. #7.13#
SON DAKİKA: AYM'den Süresiz Nafakaya İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.