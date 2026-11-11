AYM Genel Kurulu, EYT'ye ilişkin geçici 95. maddenin iptal görüşmesini erteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AYM Genel Kurulu, EYT'ye ilişkin geçici 95. maddenin iptal görüşmesini erteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AYM Genel Kurulu, EYT\'ye ilişkin geçici 95. maddenin iptal görüşmesini erteledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, EYT düzenlemesini içeren geçici 95. maddeye yönelik iptal istemini esastan görüşmeyi erteledi. İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi'nin iki başvurusundaki talep, ileride belirlenecek bir günde esastan karara bağlanacak.

(ANKARA) - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen ve EYT düzenlemesini getiren geçici 95. maddenin iptaline karar verilmesi talebini esastan görüşmek üzere gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi erteledi.

İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, 7438 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen geçici 95. maddenin, Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vardı. İş Mahkemesi, EYT düzenlemesini içeren ve 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren geçici 95. maddenin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi, baktığı bir başka davada da yine uygulama konusu olan bu maddededeki, bazı hükümlerin iptaline karar verilmesini istedi.

Alınan bilgiye göre, her iki başvurudaki iptal talebini esastan görüşmek üzere Genel Kurul gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi erteledi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

EYT DÜZENLEMESİ 3 MART 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

İptali istenen geçiçi 95. madde ile EYT düzenlemesini de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3 Mart 2023'te yürürlüğe girmişti.

Yapılan Kanun değişikliği ile 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olan ve prim gün sayısı ile yasal sigortalılık süresini tamamlayanlar emekliliğe hak kazanmıştı.

Kaynak: ANKA
Anayasa MahkemesiİstanbulEkonomiGüncelEYTSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 18:18:46. #7.12#
SON DAKİKA: AYM Genel Kurulu, EYT'ye ilişkin geçici 95. maddenin iptal görüşmesini erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android