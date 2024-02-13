AYM, HDP üyelerinin ağaçlara afiş astığı iddiasında ifade özgürlüğü ihlali bulmadı

Anayasa Mahkemesi (AYM), yetkili makamlardan izin almadan ağaçlara afiş astıkları gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddialı başvuruyu kabul edilemez buldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Batman'daki bazı HDP üyeleri, yetkili makamlardan izin almadan ağaçlara propaganda afişleri astı. Kolluk kuvvetleri izinsiz asıldığı gerekçesiyle afişlerin indirilmesini talep etti ancak partililer bunu yapmadı.
Bunun üzerine ilgili partililer hakkında tutanak düzenlendi, 395 lira idari para cezası kesildi ve afişler indirildi.
Bu cezaya itirazları Batman Sulh Ceza Hakimliğince reddedilen HDP'liler, ifade özgürlüğü hakkının ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.
Yüksek Mahkeme, "açıkça dayanaktan yoksun" başvurunun kabul edilemez olduğuna hükmetti.
Kararın gerekçesi
AYM'nin kararında, kamuya ait alanlarda afiş asmak için yetkili makamdan, özel alanlarda ise malikten izin alınmasının zorunlu olduğu belirtildi ve buna aykırı davranışlara idari para cezası verilmesine dair kanuni düzenlemeye dikkat çekildi.
Ağaçların üzerine gelişigüzel biçimde afiş yapıştırılmasının görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet vereceğine işaret edilen kararda, internetin, sosyal medyanın ve diğer iletişim imkanlarının geliştiği, topluma erişmek ve fikirleri yaymak için birçok alternatif yöntemin bulunduğu kaydedildi.
Kararda, "Yetkili idari makamlara başvurarak mevzuata uygun biçimde afişlerin asılması mümkünken görüntü kirliliği oluşturacak biçimde kamu alanlarına afiş asılmasının ifade özgürlüğünün etkin şekilde kullanımı için zorunlu olmadığı değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Başvurucuların, düzenli bir çevrede hukuk normlarını gözeterek afiş asmalarının önünde engel bulunmadığı kaydedilen kararda, şu değerlendirmede bulundu:
"Başvurucuların sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkına ilişkin hukuk normunu ihlal etmeleri nedeniyle uygulanan hafif nitelikteki idari para cezasının, ifadelerin aktarılmasına ilişkin tercih hakkını aşırı biçimde kısıtlamadığı ve dolayısıyla ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratacak nitelikte olmadığı kanaatine ulaşılmıştır."
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Adana'da belediye çalışanı tarafından vurularak öldürülen Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
CHP'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterilmeyen Gürsel Tekin'in istifasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Adana'nın Çukurova ilçesinden aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin de partisinden istifa etti. Çetin, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek gördüm" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Son Dakika › Güncel › AYM, HDP üyelerinin ağaçlara afiş astığı iddiasında ifade özgürlüğü ihlali bulmadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?