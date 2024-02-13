AYM, HDP üyelerinin ağaçlara afiş astığı iddiasında ifade özgürlüğü ihlali bulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYM, HDP üyelerinin ağaçlara afiş astığı iddiasında ifade özgürlüğü ihlali bulmadı

AYM, HDP üyelerinin ağaçlara afiş astığı iddiasında ifade özgürlüğü ihlali bulmadı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerinin yetkili makamlardan izin almadan ağaçlara afiş astıkları gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal etmediğine karar verdi. AYM'nin kararında, kamuya ait alanlarda afiş asmak için izin almanın zorunlu olduğu ve bu kurala uymayanlara idari para cezası verilmesinin kanuni düzenlemeye uygun olduğu belirtildi. Kararda, başvurucuların düzenli bir çevrede hukuk normlarını gözeterek afiş asmalarının önünde engel bulunmadığı ve uygulanan idari para cezasının ifade özgürlüğünü aşırı biçimde kısıtlamadığı vurgulandı.

13.02.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi (AYM), yetkili makamlardan izin almadan ağaçlara afiş astıkları gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddialı başvuruyu kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Batman'daki bazı HDP üyeleri, yetkili makamlardan izin almadan ağaçlara propaganda afişleri astı. Kolluk kuvvetleri izinsiz asıldığı gerekçesiyle afişlerin indirilmesini talep etti ancak partililer bunu yapmadı.

Bunun üzerine ilgili partililer hakkında tutanak düzenlendi, 395 lira idari para cezası kesildi ve afişler indirildi.

Bu cezaya itirazları Batman Sulh Ceza Hakimliğince reddedilen HDP'liler, ifade özgürlüğü hakkının ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, "açıkça dayanaktan yoksun" başvurunun kabul edilemez olduğuna hükmetti.

Kararın gerekçesi

AYM'nin kararında, kamuya ait alanlarda afiş asmak için yetkili makamdan, özel alanlarda ise malikten izin alınmasının zorunlu olduğu belirtildi ve buna aykırı davranışlara idari para cezası verilmesine dair kanuni düzenlemeye dikkat çekildi.

Ağaçların üzerine gelişigüzel biçimde afiş yapıştırılmasının görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet vereceğine işaret edilen kararda, internetin, sosyal medyanın ve diğer iletişim imkanlarının geliştiği, topluma erişmek ve fikirleri yaymak için birçok alternatif yöntemin bulunduğu kaydedildi.

Kararda, "Yetkili idari makamlara başvurarak mevzuata uygun biçimde afişlerin asılması mümkünken görüntü kirliliği oluşturacak biçimde kamu alanlarına afiş asılmasının ifade özgürlüğünün etkin şekilde kullanımı için zorunlu olmadığı değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Başvurucuların, düzenli bir çevrede hukuk normlarını gözeterek afiş asmalarının önünde engel bulunmadığı kaydedilen kararda, şu değerlendirmede bulundu:

"Başvurucuların sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkına ilişkin hukuk normunu ihlal etmeleri nedeniyle uygulanan hafif nitelikteki idari para cezasının, ifadelerin aktarılmasına ilişkin tercih hakkını aşırı biçimde kısıtlamadığı ve dolayısıyla ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratacak nitelikte olmadığı kanaatine ulaşılmıştır."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, HDP üyelerinin ağaçlara afiş astığı iddiasında ifade özgürlüğü ihlali bulmadı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 13:57:42. #1.12#
SON DAKİKA: AYM, HDP üyelerinin ağaçlara afiş astığı iddiasında ifade özgürlüğü ihlali bulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement