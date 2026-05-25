AYM, İstanbul Üniversitesi Kadrosunu İptal Etti

25.05.2026 10:48
Anayasa Mahkemesi, İstanbul Üniversitesi'ndeki yeni kadro düzenlemesini iptal etti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Üniversitesi bünyesinde "musiki paleograf ve icra memuru" kadrosu ihdas edilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükmünü iptal etti. Mahkeme, üniversite teşkilatına ilişkin kadro düzenlemesinin "münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken alan" kapsamında olduğunu belirtti. AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı'na ilişkin kadro ihdasları ise Anayasa'ya aykırı bulunmadı.

AYM'nin, 12 Şubat 2026 tarihli ve 193 sayılı "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM, CHP'nin açtığı iptal davasında kararnameyle ihdas edilen bazı kadroları Anayasa'ya uygunluk yönünden inceledi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KADROSUNA İPTAL

AYM, İstanbul Üniversitesi bünyesinde "musiki paleograf ve icra memuru" kadrosunun ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenmesini öngören düzenlemeyi iptal etti.

Mahkeme, üniversitelerin teşkilat yapısına ilişkin kadro düzenlemelerinin Anayasa'nın 130. maddesi kapsamında "münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konular" arasında bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu alanda düzenleme yapılamayacağı sonucuna vardı.

Kararda, İstanbul Üniversitesi'ne ilişkin düzenlemenin, Anayasa'nın 104. maddesinin 17'nci fıkrasındaki "Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz" hükmüne aykırı olduğu ifade edildi. Karar, oy çokluğuyla alındı.

AFAD ve GÖÇ İDARESİ İÇİN RED KARARI

AYM, aynı kararname kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatlarına yönelik kadro ihdaslarını ise iptal etmedi.

Mahkeme, kamu kurumlarının teşkilat yapısına ilişkin kadro düzenlemelerinin idarenin teşkilat yapısı ile ilgili olup yürütme yetkisine ilişkin konulardan olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebileceğini belirterek, bu bölüm yönünden iptal talebini reddetti.

AYM'nin İstanbul Üniversitesi'ne ilişkin kadro düzenlemesinin iptaline ilişkin hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
