AYM İstatistikleri: 744 Bin Başvuru, 86 Bin İhlal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM İstatistikleri: 744 Bin Başvuru, 86 Bin İhlal

AYM İstatistikleri: 744 Bin Başvuru, 86 Bin İhlal
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Eylül 2012-30 Haziran 2026 arasında AYM'ye 744 bin başvuru yapıldı, 86 bin ihlal kararı verildi.

ANAYASA Mahkemesi'ne (AYM), bireysel başvuru sisteminin uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2026'ya kadar 744 bin 379 başvuru yapıldı. Başvuruların 640 bin 880'i sonuçlandırılırken, hak ve özgürlüklere ilişkin 86 bin 799 ihlal kararı verildi.

AYM, bireysel başvuru ve norm denetimine ilişkin 30 Haziran 2026 itibarıyla güncellenen istatistikleri paylaştı. Buna göre; bireysel başvuru sisteminin uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2026'ya kadar mahkemeye 744 bin 379 başvuru yapıldı. Başvuruların 640 bin 880'i sonuçlandırılırken, karşılama oranı yüzde 86,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde hak ve özgürlüklere ilişkin 86 bin 799 ihlal kararı verildi.

6 AYDA 2 BİN 280 İHLAL KARARI

AYM'ye 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında 29 bin 605 bireysel başvuru yapıldı. Bu dönemde 17 bin 792 başvuru sonuçlandırılırken, karşılama oranı yüzde 60 oldu. Mahkeme tarafından hak ve özgürlüklere ilişkin 2 bin 280 ihlal kararı verildi.

NORM DENETİMİNDE 2 BİN 43 İTİRAZ BAŞVURUSU

1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında AYM'ye 572 iptal davası açıldı. Bu davaların 516'sı karara bağlandı. Aynı dönemde mahkemeye yapılan 2 bin 43 itiraz başvurusunun 1956'sı sonuçlandırıldı.

6 AYDA 157 İTİRAZ BAŞVURUSU YAPILDI

AYM'ye 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında 22 iptal davası geldi. Bunların 15'i karara bağlanırken, 3 iptal, 11 ret ve 1 birleştirme kararı verildi. Aynı dönemde yapılan 157 itiraz başvurusunun 135'i karara bağlandı. Başvuruların 23'ünde iptal, 86'sında ret, 26'sında ise birleştirme kararı verildi.

Kaynak: DHA

Koruyucu Aile Günü, Anayasa Mahkemesi, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM İstatistikleri: 744 Bin Başvuru, 86 Bin İhlal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Sedat Peker’e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

14:12
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı
SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 15:20:58. #.0.2#
SON DAKİKA: AYM İstatistikleri: 744 Bin Başvuru, 86 Bin İhlal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.