AYM, Kobanê eylemlerinde ceza alan Mazlum İçli'nin dosyasını ikinci kez erteledi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kobanê eylemlerinde 4 kişinin ölümüne ilişkin olay yerinde olmadığı kanıtlanmasına rağmen ceza verilen Mazlum İçli dosyasında karar vermeyi ikinci kez erteledi. 6-8 Ekim 2014'te henüz 14 yaşındayken protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan İçli, Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 4 kişiyi öldürmek iddiasıyla yargılandı. İçli'nin protestoların yaşandığı Rezan'dan 140 km uzakta Pasûr'da olduğu kanıtlanmasına rağmen ağır hapis cezası verildi. Avukatı Mahsuni Kahraman, AYM'ye üç ayrı başvuru yaptıklarını, dosyaların birleştirildiğini ancak 21 Nisan'da ikinci kez erteleme kararı alındığını belirtti.

NE OLMUŞTU? Mazlum İçli, DAİŞ'in Kobanê saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014'teki eylemlerde Yasin Börü dahil 4 kişiyi öldürme iddiasıyla 14 yaşında tutuklandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "ülke bütünlüğünü bozma" ve "4 kişiyi öldürmek" suçlamalarıyla 124 yıl hapis cezası verdi. Cumhuriyet Savcısı da lehte istinaf başvurusunda bulunarak, HTS analiz raporuna göre İçli'nin olay yerinde olduğuna dair yeterli delil bulunmadığını belirtti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi talebi reddedince dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 3 cinayet ve "devletin bütünlüğünü bozma" suçundan verilen cezaları onarken, Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin kısmı 2020'de bozdu. İçli'nin olay günü 140 km uzakta bir düğünde müzik ekibinde olduğu düğün görüntüleriyle kanıtlandı. 28 Mayıs 2021'de Cumhuriyet Savcısı, yeni deliller üzerine beraat talep etti ancak 25 Haziran 2021'de aynı savcı cezalandırma istedi. Mahkeme heyeti, 3 cinayet suçuyla ilgili yargılamanın yenilenmesi talebini kabul ederek infazı durdurdu, ancak savcının itirazı üzerine bu karar kaldırıldı. 29 Eylül 2021'de İçli'ye Yasin Börü'yü öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay, temyiz istemini esastan reddederek hükmü onadı. Avukat Kahraman, AYM'ye yaptığı 3 başvurunun birleştirilmesine rağmen kararın ertelendiğini açıkladı.