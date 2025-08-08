AYM, Memurların Disiplin Cezalarını Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AYM, Memurların Disiplin Cezalarını Onayladı

08.08.2025 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, memurlara disiplin cezası verilmesini öngören düzenlemeyi uygun buldu.

Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan, emirlere itiraz eden memurlara disiplin cezası verilmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bularak, iptal istemini reddetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Sakarya 2. İdare Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen memurlara kınama cezası verilmesine ilişkin hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için AYM'ye başvurdu.

İptal isteminde, kınama cezası verilmesine ilişkin amirler tarafından verilen emirlerin, mevzuata uygun olup olmadığı bakımından herhangi bir sınırlamanın öngörülmediği belirtildi.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bularak, iptal isteminin reddine karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, Anayasa'nın 137. maddesinde kanunsuz emir alan bir astın bunu yapmayacağı ve bunu amirine bildireceği, amirin ısrarı ve yazılı şekilde emri tekrarlaması üzerine bunu yapması halinde ise sorumlu tutulmayacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

657 sayılı kanunda da amirlerin, maiyetindeki memurlara kanunsuz emir veremeyeceğinin düzenlendiğine işaret edilen kararda, "Kuralda yer alan verilen emir ve buna yapılan itiraza ilişkin hususlar somut olayın özelliğine göre kanuna dayalı olarak idare tarafından belirlenecek ise de idarenin bu işlemi mahkeme tarafından denetleneceğinden, bu kanunun kapsamı nihai olarak yargı kararıyla ortaya konacaktır. Dolayısıyla kuralın belirsiz ve öngörülemez olduğu söylenemez." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu düzenlemede, memurlara uygulanacak disiplin cezaları ile ceza gerektiren fiil ve hallerin kanuni çerçevesinin çizildiği aktarılan kararda, "Disiplin suç ve cezaları yönünden kanuni güvencenin sağlandığı sonucuna varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, Memurların Disiplin Cezalarını Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

11:26
MEB, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
MEB, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
11:02
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
10:42
Baykar Anadolu’daki ilk üretim üssünü kuruyor Şehir belli oldu
Baykar Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor! Şehir belli oldu
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:33
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
15:33
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
15:16
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
15:03
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu
Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 11:31:21. #7.11#
SON DAKİKA: AYM, Memurların Disiplin Cezalarını Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.