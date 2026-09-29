AYM, Yeni Parti'den isim hükümsüzlüğü talebine karşı 1 ay içinde savunma istedi

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü. Mahkeme, Yeni Parti'ye savunmasını sunması için 1 ay süre verdi.

Yenilik Partisi, isim benzerliği gerekçesiyle Yeni Parti'nin adının değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Yeni Parti'ye ismini değiştirmesi için tebligat gönderdi. Yeni Parti'nin verilen süre içerisinde isim değişikliğine gitmemesi üzerine, partinin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

AYM Genel Kurulu, Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini bugünkü gündeminde ele aldı. Genel Kurul, Yeni Parti'ye konuya ilişkin savunmasını sunması için 1 ay süre verilmesine karar verdi.