- Aynı ilçede baba oğlu iki farklı mahallede muhtar seçildi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen mahalli idari seçimleri sonrası Türkiye'de eşine ender rastlanan bir olay gerçekleşirken, aynı ilçede baba oğlu iki farklı mahallenin muhtarı seçildi.
31 Mart seçimleri sonrası Bolvadin ilçesinde baba Adem Ciğerci Yakup Şevki Paşa mahallesine, oğlu Fahrettin Ciğerci ise İhsaniye Mahallesine muhtar olarak seçildi. Yapılan oylama sonrası ikinci defa muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden iktisat fakültesi mezunu Fahrettin Ciğerci, "Daha önce Yakup Şevki Paşa mahallesinde muhtarlık yapıyordum ama belediyenin yaptığı çalışmalardan dolayı mahallemiz ikiye bölündü. Çalışma sonrası benim evimin olduğu mahalle İhsaniye mahallesi sınırları içerisinde kaldı. Bu yüzden kendi mahallemden aday olamadım. Bunun üzerine bende babamın muhtar olmasını istedim. Ben İhsaniye mahallesinden aday oldum, babamı da bir haftalık uğraş sonrası Yakup Şevki Paşa mahallesinden aday olmaya ikna ettim. Babama bize gönül veren, sevgi gösteren eşimiz dostumuz bize yetecek diyerek aday ettim. Hiçbir masraf etmeden babamda oradan muhtar oldu. Bilmiyorum hani belki bölgemizde ilk oldu baba oğul muhtarlık" dedi.
Baba Adem Ciğerci ise kendilerini seçen vatandaşları utandırmayacağını ve elinden gelen bütün hizmeti yapacağını ifade etti.
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, üst lige çıkmak için tek final oynamak istediklerini belirtti. Boluspor cephesinde ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, önlerindeki 5 maça odaklandıklarını ve play-off barajında kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.
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