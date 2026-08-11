Aynularab'da Güvenlik Operasyonu

Suriye'nin Halep iline bağlı Aynularab ilçesinde yaşanan olaylarda İç Güvenlik personelinden 19 kişinin yaralandığı, olaylara neden olduğu belirtilen 7 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Halep İç Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, herhangi bir kaosu önlemek, güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla İç Güvenlik güçlerinin Aynularab'a giriş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, görevlerini yerine getirdikleri sırada İç Güvenlik personelinden 19 kişinin yaralandığı, olayların sorumluları olduğu belirtilen 7 kişinin ise yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Suriye İç Güvenlik güçleri Aynularab'da kontrolü sağladı

Güvenlik güçlerinin Aynularab ilçesi genelindeki konuşlanmasını tamamladığı ve kontrolü sağladığı bildirilen açıklamada, Aynularab'daki güvenlik operasyonlarının sona erdiği, yeniden sükunetin hakim olduğu ve güvenlik ile istikrarın sağlandığı ifade edildi.

Aynularab'da dün terör örgütü YPG sempatizanları bazı kamu kurumlarına saldırarak binalardaki Suriye bayraklarını indirmişti. Terör örgütü YPG sempatizanları toplanarak güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırmıştı.