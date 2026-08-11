Aynularap'ta Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Aynularap'ta Silahlı Saldırı

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YPG sempatizanları, Halep'in Aynularap ilçesindeki İç Güvenlik binasına saldırdı.

Suriye'nin Halep ilinin kuzeyinde yer alan Aynularap ilçesinde, terör örgütü YPG ile bağlantılı olduğu belirtilen gruplar tarafından İç Güvenlik binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kendilerini "Devrimci Gençlik" olarak adlandıran terör örgütü YPG sempatizanları Aynularap'ta kamu binalarını hedef aldı.

İlçedeki İç Güvenlik binasına silahlı saldırı düzenleyen saldırganların, aynı zamanda çeşitli kamu binalarına da baskın düzenleyerek binalarda asılı olan Suriye bayraklarını indirdiği belirtildi.

Bölgedeki silahlı eylemlerin ve kamu binalarına yönelik saldırıların, Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde evlerine dönmek isteyen bazı Kürt ailelerin yaşadığı konut ve mülkiyet anlaşmazlıklarıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aynularap'ta Silahlı Saldırı - Son Dakika

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