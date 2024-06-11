Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için bekliyor - Son Dakika
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Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için bekliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği duyuruldu. Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanlığı'ndan aranarak görüşmenin bugün gerçekleşebileceğine dair bilgi aldığını açıkladı. Görüşmenin kesinleşmediği ve beklenen telefonun henüz gelmediği belirtildi.

11.06.2024 14:23
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SENEM BÜYÜKTANIR

(ANKARA)- Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanlığı'ndan aranarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bugün gerçekleşebileceğine dair bilgi verildi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ayşe Ateş görüşmenin kesinleşmediğini, beklenen telefonun henüz gelmediğini açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'nın öğrendiği bilgiye göre Ayşe Ateş Cumhurbaşkanlığı'ndan aranarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bugün gerçekleşebileceğine dair bilgi verildi.

Suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bugün Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile yapacağı görüşmeyi erteledi. ANKA Haber Ajansı'nın öğrendiği bilgiye göre erteleme gerekçesi Cumhurbaşkanlığı'ndan Ayşe Ateş'e "Erdoğan ile yapacağınız görüşmeye ilişkin bugün size telefon gelecek" bilgisi oldu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ayşe Ateş beklenen telefonun henüz gelmediğini görüşmenin kesinleşmediğini bildirdi.

Ayşe Ateş yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talep ettiğini açıklamıştı. Resmi ve gayriresmi şekilde diyalog zemini yaratmaya çalıştığını dile getiren Ayşe Ateş,  10 Haziran'da CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın görüşme talebini kabul ettiğini fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bunların sırtını sıvazlamayın bunları korumayın" mesajı üzerine iptal edildiğini söylemişti.

Haberlerin ardından yaşanan gelişme üzerine Erdoğan'ın, Ayşe Ateş ile bir araya geleceği duyurulmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için bekliyor - Son Dakika

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