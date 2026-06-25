Ayşe Koçak: Eğitimin Yaşı Yok

AKSARAY'da doktora öğrencisi kızı Ece Koçak'ı örnek alan 2 çocuk annesi Ayşe Koçak (44), Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü 2'nci bitirip mezun oldu. Koçak, "Yapılmayacak bir şey değilmiş aslında. Bir dağ devirmedim, dünyayı değiştirmedim ama belki de en büyük mücadeleyi verdim. Kendimi değiştirmeye cesaret ettim" dedi.

Ev kadını, 2 çocuk annesi Ayşe Koçak, kızı Ece Koçak'ı örnek alıp, kalan eğitimi tamamlamak istedi. Kızı ve eşi Ender Koçak'ın desteğiyle önce açık öğretim lisesinden mezun olan Koçak, daha sonra o dönem üniversite öğrencisi olan kızı Ece'nin, üniversiteye hazırlık kitaplarını okuyup, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için çalıştı. Ayşe Koçak, 2023 yılında kazandığı Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden bu yıl mezun oldu.

'KIZIM BANA ÖRNEK OLDU'

Koçak, "Eğitimi yarıda bırakmak benim içimde hep ukde olarak kalmıştı. Liseyi açıktan bitirmeye karar verdim. Bu konuda kızım beni çok destekledi. Onun kitap okuması ve gayreti bende bir şeyler uyandırdı. Hep anneler örnek olurken, bu sefer kızım bana örnek oldu. Bugün çocuklar gibi mutluyum. Çünkü çocukların mutluluğunu paylaşıyordum. Bize okumak çocukların yapacağı bir şeymiş gibi öğretilmişti. Her şeyin bir zamanı vardı, o zaman geçerse sanki değeri de kalmayacaktı. Oysa hiç de öyle değilmiş. Ne aradığımı tam bilmiyordum ama içimde tarif edemediğim bir boşluk vardı. Meğer bu bilgiye açlıkmış. Öğrenmenin güzelliğini, kıymetini bu yaşta anladım" diye konuştu.

'ANNEM DE İMKANSIZ GÖRDÜ'

Bölümünü 2'nci olarak bitirmenin gururunu yaşayan Ayşe Koçak, "Bu yaştan sonra okumak ne işime yarayacak? Meğer çok şey değişiyormuş. Sıralarda oturmak, bilgiyi kaynağından öğrenmek, o heyecanı yeniden hissetmek, bütün bunlar tarif edilmesi zor, çok özel duygular olduğunu öğrendim. Yapılmayacak bir şey değilmiş aslında. Bir dağ devirmedim, dünyayı değiştirmedim ama belki de en büyük mücadeleyi verdim. Kendimi değiştirmeye cesaret ettim. İlk başladığımda anneme, 'Artık ben öğrenciyim, beni okutur musun?' dediğimde, 'Kocaman kadın okur mu?' dedi. O da imkansız gördü, yapamayacağıma inandı ve 'Bir git gel sonuna bakarız' demişti. Şimdi ise bölümümü 2'nci olarak bitirip, okumanın yaşı olmadığı gösterdim" dedi.