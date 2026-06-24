Lamine Yamal, kardeşiyle birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, golf oynamaya çalışan küçük kardeşinin topa vurmakta zorlandığı görüldü.
Golf sopasıyla topa vurmaya çalışan ufaklık, yaptığı denemelerde başarılı olamayınca ilginç anlar yaşadı. Görüntülerde küçük çocuğun topa vurmak isterken dengesini kaybedip yere düştüğü görüldü.
Lamine Yamal'ın paylaştığı görüntülerde kardeşinin golf denemeleri izleyenleri gülümseten anlara sahne oldu.
Son Dakika › Spor › Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti - Son Dakika
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