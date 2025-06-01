Ayşe Kulin, Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri'nde Okurlarıyla Buluştu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri'nin dördüncü etkinliğinde, çağdaş Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Ayşe Kulin'i ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri'nin konuğu Ayşe Kulin oldu. MASKİ Konferans Salonu'ndaki söyleşi, şair ve yazar Tuğrul Keskin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Kulin, söyleşide edebi üretim sürecine ilişkin deneyimlerini paylaştı, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Tuğrul Keskin, yazdıklarıyla kuşaklar arasında köprü kuran, insan hikayelerini derin bir duyarlılıkla kaleme alarak geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Kulin'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, yazarın 54'üncü Orhan Kemal Roman Armağanı ile onurlandırılması dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Kulin de bu ödülü kazanmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Daha önce, Haldun Taner Öykü Ödülü'nü, Sait Faik Hikaye Armağanı'nı aldım. Bu benim üçüncü ödülüm. 54'üncü Orhan Kemal Roman Armağanı'nı aldığım için çok sevindim, beni bu armağana layık gören seçici kurula çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Her kitap insana bir şey öğretir"

İnsanların yaşamlarından hep bir şeyler öğrendiğini ve insan hikayelerinin kendisini beslediğini söyleyen Ayşe Kulin, "Her kitap insana bir şey öğretir. İlkokulu bitirmemiş kadının yazdığı kitaptan ben bir hayat dersi çıkarttım. Gençler kitap okuyun. Kitap okuduğunuz zaman bilmediğiniz hayatlara ulaşırsınız, bilmediğiniz evlere girersiniz. Duygularınız artar, çok şey öğrenirsiniz" diye konuştu.

Söyleşide katılımcılar, Ayşe Kulin'le sohbet edip merak ettiği konularda soru sorma fırsatı da yakaladı. Katılımcılardan Özlem Onat'ın, "Ben sizin Candan Erçetin tarafından seslendirilen 'Bahar' şarkınızı biliyorum. Sözleri size ait. Başka seslendirilmesini istediğiniz sözleriniz var mı" sorusuna Kulin, "Benim bir şiir kitabımda 'Babam' diye bir şiirim var. Cem Karaca'nın eşi oradan bir şeyler seçmiş, bestelemiş. Bana yolladı. Güzel de yapmış, onun seslendirilmesini isterim" yanıtını verdi.

Kulin, sosyal hizmetler eğitimi alan Sevcan Keskin'in, "Dezavantajlı gruplar için çalışmak istiyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir" sorusunu ise "Sen çok güzel bir yola girmişsin. İnsanlara yardım etmek için bir yoldasın. Müzik, sahne, resim, dikiş. Herhangi bir hobin ya da yeteneğin varsa mutlaka onunla ilgilen. Çünkü insan, içindeki kabiliyeti bastırırsa mutlu olamıyor. Hayatın mutluluk kaynağı budur" sözleriyle yanıtladı.

Kadın okurlardan teşekkür

Söyleşi sırasında söz alan Manisalı yazar Bedriye Aksakal da Ayşe Kulin'e, "Kitaplarınızda biz kadınlar kendimizi buluyoruz. Bize umut veriyor, güç katıyorsunuz. Bizim için büyük bir değersiniz" sözleriyle teşekkür etti.

Ayşe Kulin, söyleşinin sonunda kitaplarını imzalayarak, okurlarıyla sohbet etti.