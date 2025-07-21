Lacivert Medya'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Ayşe Tatile Çıktı" filminin çekimlerine Kıbrıs Harekatı'nın 51. yıl dönümünde başlandı.
Lacivert Medya'dan yapılan açıklamaya göre film, 1957-1974 arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesinin kalp acıtan insan hikayelerini beyazperdeye taşıyacak.
Yapımcılığını Coşkun Özer'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda senaryoyu da kaleme alan Özer Feyzioğlu oturuyor.
Film, 1957'de Lefkoşa'da yaşayan idealist öğretmen Ali'nin hikayesine odaklanıyor.
Başrolleri Emre Bey ve Almida Ada'nın paylaştığı yapımda, Didem İnselen, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan, Barış Kıralioğlu, Cahit Gök, Tugay Mercan, Turgay Aydın, Şemsi İnkaya, Evren Erler, Doğukan Polat, Hakan Atalay, Orkuncan İzan, Onur Atilla, Yusuf Çim, Cem Uslu, Macit Koper, Haluk Cömert, Tuncay Kaynak, Barış Yurtsever, Eylül Cındık, Metehan Şahiner, Selman Özyazıcı, Pelin Şahindoğan, Çağla Avcu ve Erdoğan Kazar yer alıyor.
Filmin CJ ENM Türkiye dağıtımı ile 28 Kasım'da vizyona girmesi planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Ayşe Tatile Çıktı Filminin Çekimleri Başladı - Son Dakika
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