Ayşe Tokyaz Cinayetinde Adalet Arayışı

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin 11 sanıklı davasının üçüncü duruşması öncesi bir açıklama yapan CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Dursun Selli "Kolluk kuvvetin içine çöreklenmiş, her türlü suça bulaşmış, çeteleşmiş, Diyarbakır'da da birlikte görev yaptığı polis memurlarıyla iş birliği halinde hareket etmiş, uzaklaştırılmasına ihraç edilmesine rağmen her türlü gücü kullanmaya devam etmiş unsurlarla yüzleşecek miyiz yoksa yine görmezden mi geleceğiz? Kamu kurumları yargı iş birliğine suçluyu korumaya devam mı edecek yoksa adaleti sağlamak için önemli ve etkin bir adım mı atacak?" sorusunu yöneltti.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz ile CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Dursun Selli birer açıklama yaptı. "Cemil Koç kimdir diye araştırıldı mı bu zamana kadar? Ben tek başıma şehir şehir dolaşırken, kanıt ararken, delil sunarken bu Diyarbakır'da 2022'den 2025'e kadar Cemil Koç ne yapıyordu? Hiç kimse sormuyor muydu? Kim koruyordu bizi? Kim koruyor şu an? Kim koruyor? Şimdi adaleti kim sağlayacak?" sorularını soran Esra Tokyaz şunları söyledi:

"Yani biz bütün kanıtlarımızı sunduk. Bütün delillerimizi de sunduk. Şimdi savcının vereceği mütalaayı bekliyoruz. Onun dışında zaten dün herkes gördü. Yargılanan biz olduk. Cemil Koç bize sorular sordu. Biz durduk hiçbir şey söylemedik. Savcı bizi susturdu ama, Cemil Koç'u hiç kimse susturamadı. Kardeşime iftiralar attı. Bana hakaretler etti. Hatta bana hakaretler etmedi bu sefer, beni çok sevdiğini söyledi. Nedense üç duruşmadan beri benden nefret eden, benim adımı dahi söylemeyen şeytan diyen bir yaratık. Bana bu sefer Esra'yı, Esra çok doğru bir insan oldu. Esra'yı ben çok sever oldum. Ersa hiçbir suçu yok oldu. Acaba neden böyle oldu onu da bilmiyoruz ama şimdi içeride yine göreceğiz. Yine iftiralarına devam edecek. Ama o görüntüleri ben bulduğumda ben hep bunu söylüyorum."

"YİNE SUÇLU BİZ OLACAĞIZ"

İşte Cemil Koç kimdir diye araştırıldı mı bu zamana kadar? Ben tek başıma şehir şehir dolaşırken, kanıt ararken, delil sunarken bu Diyarbakır'da 2022'den 2025'e kadar Cemil Koç ne yapıyordu? Hiç kimse sormuyor muydu? Kim koruyordu bizi? Kim koruyor şu an? Kim koruyor? Şimdi adaleti kim sağlayacak? Yine suçlu olan biz olacağız. Hatta insanlar da bizi suçlayacak. Aylardan beri herkes beni suçladı, yargıladı. Üstüme geldiler. Ama ben hiçbir şey söylemiyorum. Ben yine de olsun diyorum, olsun diyorum. Ben kardeşimin adaletini sağlamak için buradayım. Aynı zamanda EJe Gül'ün adaletini sağlamak için de buradayım. Cemil Koç kimdir diye zaten herkese gösterdik. Cemil Koç'un nasıl biri olduğunu da gösterdik"

"KOLLUK GÜÇLERİNİN İÇİNDE ÇETELEŞMİŞ UNSURLARLA YÜZLEŞECEK MİYŞİZ?"

Hatice Dursun Selli de "Biliyoruz ki bir kadının yaşam hakkına, onun anısına, onun onuruna saygı duymayanlar için hiçbirimiz farklı değiliz. Herhangi bir kadın, herhangi bir birey farklı değil. Kadınların yaşam hakkına saygı duymayanlar, kadınların yaşadıklarına da saygı duymuyorlar. Kadınların seçimlerine de saygı duymuyorlar. Kadınların isteklerine ve beklentilerine de saygı duymuyorlar. Bu dosyada bugün savcının açıklayacağı mütalaa bir önemli hattı oluşturacak" dedi. Selli şöyle devam etti:

"Kolluk kuvvetin içine çöreklenmiş, her türlü suça bulaşmış, çeteleşmiş, Diyarbakır'da da birlikte görev yaptığı polis memurlarıyla iş birliği halinde hareket etmiş, uzaklaştırılmasına ihraç edilmesine rağmen her türlü gücü kullanmaya devam etmiş unsurlarla yüzleşecek miyiz yoksa yine görmezden mi geleceğiz? Kamu kurumları yargı iş birliğine suçluyu korumaya devam mı edecek yoksa adaleti sağlamak için önemli ve etkin bir adım mı atacak?"

"SEVGİLİ ESRA ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜNTÜLER SUNDU DOSYAYA"

Biz buradayız. Bu davayı takip edeceğiz. Biz yargının kendi işini yapmasını, yargının siyaseti dizayn etmek, gazetecileri tutuklamak, protesto ihtimali olanları gözaltına alıp özgürlüğünden mahrum etmek, her gün yeni bir skandal yaratmak peşinde olması yerine katillerden, kötülerden, suçlulardan hesap sormasını istiyoruz. ve bugün de bu hesabın sorulup sorulmadığını savcının açıklayacağı mütalaayla ve elbette ki sonrasında mahkeme heyetinin vereceği kararla tekrar görmüş olacağız. Sevgili Esra geçen celsede 3'ün duruşmanın ilk celsesinde çok önemli görüntüler sundu dosyaya. Bakın adalet arayan bir kız kardeşin bulabildiği bu görüntüler daha önce dosyaya girmemişse, daha önce hiçbir yetkili bu görüntülere ulaşamamışsa, daha önce hiç kimse bunları görmemişse ya da gördüğü halde görmezden gelmişse bugün bizim beklentimizin nerede olduğu açıktır. Herkes sorumluluğunun gereğini yapmalıdır. Yargı katillere, onların suç ortaklarına en ağır cezayı vermelidir. Hiçbir hafifletici sebep olmadan, hiçbir suçu göz ardı etmeden"