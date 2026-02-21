Ayşegül Aldinç Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika
Ayşegül Aldinç Okurlarıyla Buluştu

Ayşegül Aldinç Okurlarıyla Buluştu
21.02.2026 20:23
Ayşegül Aldinç, D&R'da kitabını imzaladı ve kariyerine dair soruları yanıtladı.

Gelenekselleşmiş Yazar Okur Buluşmaları kapsamında D&R, şarkıcı, oyuncu ve yazar Ayşegül Aldinç'i ağırladı.

D&R Bağdat Caddesi Mağazasında düzenlenen etkinlikte sevenleriyle bir araya gelen Aldinç, hayata mizahi bakışını ve yaşadıklarını kaleme aldığı "Malumatfuruş: Ayşegül'ün Günlüğü" kitabını imzaladı.

Sanatçı, imza etkinliğinin ardından gerçekleştirdiği söyleşide kariyerine, şarkılarına ve geçmişteki işbirliklerine ilişkin katılımcıların soruları yanıtladı.

"Şarkı sözü yazmak, şiir yazmaktan çok daha zor bir şey"

Televizyon programlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Aldinç, "Televizyona çıkmak artık benim için çok anlamlı bir hale gelmedi. Eskiden televizyona çok ihtiyaç duyuyorduk. Şimdi Instagram var. Bazı sevdiğim arkadaşlarımın programlarına çıkmaktan hoşlanmıyor değilim, seviyorum." dedi.

Aldinç, şarkı sözü yazımının teknik açıdan şiirden daha zor olduğunu dile getirerek, "9 yaşından beri şiir yazıyordum. Ama şarkı sözü yazmak, şiir yazmaktan çok daha zor bir şey. Prozodi açısından kelimeleri doğru yerleştirmek zor. Bunun en büyük uzmanları Sezen Aksu, Aysel Gürel... Şarkı sözü yazmak için hayal dünyası yetmiyor, başka farklı bir matematiği var." değerlendirmesini yaptı.

"Kendi albümümü sahneye çıkıp kazandığım parayla yaptım"

Kariyer yolculuğunda inancın önemli olduğunu söyleyen Aldinç, şunları kaydetti:

"Küçüklüğümden beri sahnede olmayı hayal ettim. Bir şeyi gerçekten inanarak söylerseniz o oluyor. Hepimiz enerjiden oluşan varlıklarız, istediğimiz şeyi hayatımıza çekiyoruz ya da itiyoruz. Ben hayatım boyunca ayak oyunlarına, üçkağıtlara, eskilerin tabiriyle kalkışmadım yani. Kendi albümümü sahneye çıkıp kazandığım parayla yaptım. O yüzden içim hep rahat oldu."

Yeni bir kitap üzerine de çalıştığını belirten Aldinç, "Bu kitap biraz daha anılarımın havasında olacak. Yaşadıklarımı kimseyi incitmeden ama olduğu gibi anlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Programda ayrıca sanatçı, "Benden Söylemesi" albümündeki söz ve bestesi Sezen Aksu'ya ait "Sorma" ve "Durum Leyla" şarkısını seslendirdi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte Ayşegül Aldinç, hayranlarıyla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Ayşegül Aldinç, Etkinlikler, Edebiyat, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

