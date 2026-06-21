Aysel Yıldırım Cinayeti: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Aysel Yıldırım Cinayeti: 4 Gözaltı

21.06.2026 14:15
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Adalet Bakanı Gürlek, Malatya’da kaybolan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini ve olaya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır" dedi.

'SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR'

Bakan Gürlek, soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ettiğini kaydederek, "Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Malatya, Gürlek, Kurban, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aysel Yıldırım Cinayeti: 4 Gözaltı - Son Dakika

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