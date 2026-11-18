Aytekin, Kurultay davasında 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis kararını siyasi yasak saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Kurultayı davasında 9 sanığa verilen 2 yıl 1'er ay hapis cezasına tepki gösterdi. Aytekin, arkadaşlarının AKP'ye geçmediği için siyasi yasakla cezalandırıldığını, karar onansa bile 2 yıl yasaklı olacaklarını söyledi.
(ANKARA) - YENİ Parti Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.
Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurultay davası sonuçlandı! Arkadaşlarımız AKP'ye geçmek yerine zulme boyun eğmedikleri için siyasi yasakla cezalandırıldı. Bu hukuksuz karar onansa bile, 2 yıl siyasi yasaklı olurlar. Ama ömürleri boyunca satılmış olarak anılamazlar!" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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