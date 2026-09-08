Ayten Gülsever: Kadın özgür değilse Cumhuriyet eksiktir - Son Dakika
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Ayten Gülsever: Kadın özgür değilse Cumhuriyet eksiktir

Ayten Gülsever: Kadın özgür değilse Cumhuriyet eksiktir
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CHP Kadın Kolları'nca düzenlenen panelde konuşan Ayten Gülsever, kadın özgür değilse Cumhuriyet'in eksik olduğunu belirtti. İkinci yüzyılın kadınların eşit temsil ve yaşam yüzyılı olacağını söyledi.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, "Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir" panelinde yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında mücadelemiz devam ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki kadın özgür değilse Cumhuriyet eksiktir. Kadın eşit değilse demokrasi eksiktir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı kadınların eşit temsil ve eşit yaşam yüzyılı olacaktır" dedi.

CHP Kadın Kolları tarafından parti genel merkezinde "Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir" başlıklı panel düzenlendi. Programa, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever ile parti üye ve yöneticileri katıldı.

"Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında Kadın Mücadelesi" başlıklı belgesel gösteriminin ardından Kadın Halk Oyunları Ekibi tarafından sarı zeybek gösterisi yapıldı.

Programda ilk olarak konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, katılımcıları selamlayarak, "Bugün burada bu salonda sadece bizler yokuz. Bugün bu salonda Kara Fatma'nın cesareti, Şerife Bacı'nın fedakarlığı, Halide Edib'in direnci ve daha yüzlerce kadın kahramanın hikayesi var. ve o hikayeyi biz devam ettirmeye, büyütmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet bir kadın devrimidir diyoruz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşlarıyız. Bize düşen görev bu büyük mirası büyütmek, korumak ve bir o kadar da geleceğe taşımaktır. Bugün kadınların eşitliğine, özgürlüğüne ve yaşam hakkına yönelik her saldırı karşısında biz Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak dimdik duracağız" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

CHP Kadın Örgütü'nün dün olduğu gibi bundan sonra da partiye, Cumhuriyet'e ve CHP Genel Başkanı'na sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Gülsever, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında mücadelemiz devam ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki kadın özgür değilse Cumhuriyet eksiktir. Kadın eşit değilse demokrasi eksiktir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı kadınların eşit temsil ve eşit yaşam yüzyılı olacaktır. Kadınların özgürlüğü demokrasinin, demokrasinin özgürlüğü ise Cumhuriyetin teminatıdır. Cumhuriyet kadınlara yalnız hak vermedi; bu ülkenin eşit yurttaşı olma iradesi verdi. Biz kadınlar Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak ve geleceği birlikte kuracağız. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayten Gülsever: Kadın özgür değilse Cumhuriyet eksiktir - Son Dakika

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