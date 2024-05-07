Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan bir botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Gemisi ve bot ekipleri, motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 11'i çocuk 32 göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

07.05.2024 21:27
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Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve "KB-20" botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 11'i çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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