Ayvacık\'ta Çocuklara Sürpriz Teravih Etkinlikleri
07.03.2026 10:47
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde teravih sonrası çocuklara sürpriz etkinlikler ve hediyeler verildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde teravihe gelen çocuklar için namaz sonrasında sürpriz etkinlikler düzenlendi.

Ayvacık İlçe Müftülüğü tarafından Ayvacık Fatih Cami'nde düzenlenen programda teravih namazına gelen çocuklar için sürpriz etkinlikler yapıldı.

Program kapsamında din görevlileri Nasrettin Hoca kılığına girerek çocuklara fıkra anlattı.

Caminin 2. katından cami içerisine onlarca balon bırakılarak çocukların eğlenmesi sağlandı.

Çocuklara namazın ardından sonrası çeşitli hediyeler verildi.

Cami girişinde ayakkabılarının içine bırakılan hediyeleri gören çocuklar sevinç yaşadı. Ayrıca cami çıkışında da çocuklara pamuk helva da ikram edildi.

Ayvacık İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır, AA muhabirine, çocukların cami sevgisinin pekiştirilmesi ve ramazan ayının manevi atmosferinin yaşatılması amaçlandığını söyledi.

Çocukları velileriyle camilerimize davet ettiklerini anlatan Bayındır, şöyle konuştu:

"Teravih namazını hep birlikte kıldık. O manevi havayı aralardaki salavatları hep birlikte iştirak ederek yaptık. Çocuklara da dokunacak şeyler yapmak istedik. Onlara bir takım hediyeler hazırladık. Nasrettin Hoca namaz sonrasında misafirimiz oldu. Onları eğlendirdi. Daha sonra balon havuzunda ilahiler eşliğinde çocukların eğlenmesini sağladı. Çıkışta da ayakkabılarına koyduğumuz küçük hediyelerle de onları mutlu etmeye çalıştık. Amacımız ramazan ile ilgili teravih ile ilgili camilerle ilgili çocuklarımızın bilinç altında olumlu duygulara sahip olması, yeşermesi ve gelecekte de davranışlarını bilinç altındaki bu güzel düşüncelerin yönlendirmesi."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Çanakkale, Ayvacık, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
