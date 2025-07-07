Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Kösedere köyü yakınlarında bozuk orman alanında dün çıkan yangının ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Yangın, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 hayvan damı, 2 römork ve çok sayıda tarım aleti zarar gördü.
Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yanan alanlarda inceleme yaparak zarar gören yapılar ve ekipmanlarla ilgili tespit çalışmalarına devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'taki Orman Yangını Hasar Tespiti Devam Ediyor - Son Dakika
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