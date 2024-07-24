Ayvalık 2024 Mavi Bayrak Etkinlikleri Gerçekleştirildi

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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ayvalık 2024 Mavi Bayrak farkındalık etkinlikleri çerçevesinde plajlardan toplanan çakmaklardan yapılan heykel sergilendi. Etkinlikte, kumsalda unutulan terliklerden yapılan sembolik "balık", plastik oyuncaklar ve denizden çıkarılan atıklar dikkati çekti.

Balıkesir, 49 mavi bayrak ödüllü plajıyla Türkiye'nin en çok Mavi Bayraklı 4'üncü ili oldu. Ayvalık ise 21 Mavi Bayrak ödüllü plajı, bir marina ve üç teknesi ile Balıkesir'in en çok Mavi Bayrak ödüllü ilçesi olma başarısını sürdürdü.

Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisleri'nde ise Ayvalık 2024 Mavi Bayrak farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte, plajlardan toplanan çakmaklardan yapılan "heykel" ile kumsalda unutulan terliklerden yapılan sembolik "balık" sergilendi. Çocukların bıraktığı plastik oyuncaklar ve denizden çıkarılan atıklar tepki topladı.

Başkan Mesut Ergin, Ayvalık'ta mavi bayrak sayısının her geçen yıl arttığını, bu yıl da beş tesisin mavi bayrağa uygun görüldüğünü söyledi. Ergin, "Bu sene de Paşa Limanı Sosyal Tesisleri'miz mavi bayrağa uygun görüldü. Hem mavi bayrak töreni hem de farkındalık etkinlikleri yapmak istedik. Çocuklar için uçurtma şenliği yaparak mavi bayrak ve çevreye duyarlı olmayı farkındalık yaratarak anlatmak istedik" dedi.

"İnsanların kirletmemesi lazım, kirletme düzeyeni azaltmamız lazım"

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için, öncelikle insanların kirletmemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Ergin, şöyle konuştu:

"İnsanların kendi alanını, iş yerini, kendi evinin önünü temiz tutması lazım. Toplumumuz çok rahat, çevremizi çok kötü kullanıyorlar, sadece belediyenin, temizlik işlerinin ve çalışanlarının temizlik gayretleri tek başına yeterli olamaz. Bunu topluma anlatmamız lazım, bunu anlatamazsak iş çığırından çıkıyor, bu konuda rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. Bu konuda çok şanslıyız ama sorumluluklarımız daha da artıyor. Geçtiğimiz yıl, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nca verilen 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülü 15 Büyükşehir, 6 il ve 42 ilçe belediyesi arasında Ayvalık'ın oldu. Uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ayvalık'a ödülü getiren 3 önemli farkındalık projeleri; İzmaritsiz Ayvalık Kamu Spotu önemli bir konuda farkındalık yarattı, sinema salonları, film festivalleri yayınlandığı birçok alanda binlerce izleyici için farkındalık yarattı. Büyük Deniz Çöpleri Anıtı; meydanda ve plajlarımızda sergilenirken 7 katmanıyla insan eliyle mavi denizin yok oluşunu gözler önüne serdi. Uluslararası İzmaritsiz Ayvalık Karikatür Yarışması; 25 ülkeden 113 Karikatür sanatçısı 235 eserini Ayvalık için çizdi. 'İzmaritsiz Ayvalık konulu karikatür yarışmasının düzenlenmesine önemli katkılar sağlayan karikatürist Sönmez Yanardağ'ı geçtiğimiz gün kaybettik. Anısına saygıyla düzenlenen sergimizi de gezebilirsiniz. Kendisini rahmetle anıyorum. Denizleri evimizmiş gibi düşündüğümüz, masmavi gökyüzünde çöplerin değil uçurtmaların uçacağı, çocuklarımızın hem uçurtma yapmayı öğrenip hem de gönüllerince uçuracağı eğleneceği, deniz ve kumsallarımızdan çıkan atıkların sembolik anıtlarla sergileneceği, 'İzmaritsiz Ayvalık' karikatür yarışmasının seçkisinin de yer aldığı etkinlikte emeği geçen TÜRÇEV'e Mavi Bayrak Türkiye ekibine, Tema Ayvalık'a, Kratos Kürek Takımı'na, Çevre gönüllüsü Çetin İşten ve tüm doğaseverlere katkılarından dolayı teşekkür ederim."