Ayvalık, 2024 Mavi Bayrak Ödülleri'nde Balıkesir'in en çok ödül alan ilçesi oldu - Son Dakika
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Ayvalık, 2024 Mavi Bayrak Ödülleri'nde Balıkesir'in en çok ödül alan ilçesi oldu

Ayvalık, 21 plajı, 1 marinası ve 3 teknesi ile Balıkesir'in en çok Mavi Bayrak'a sahip ilçesi oldu. Balıkesir ise Türkiye'nin en çok Mavi Bayraklı 4. ili oldu. Ayvalık Belediyesi, Cunda Arka Deniz, Altınova Kum Adası, Paşa Limanı, Kapri ve Duba plajlarına bu yıl da mavi bayrak kazandırdı.

23.05.2024 11:56
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(BALIKESİR) - "2024 Mavi Bayrak Ödülleri" açıklandı. Ayvalık, 21 plajı, 1 marinası ve 3 teknesi ile Balıkesir'in en çok "Mavi Bayrak"a sahip ilçesi oldu.

Balıkesir, 49 plajıyla Türkiye'nin en çok "Mavi Bayraklı" 4'üncü ili oldu. Ayvalık Belediyesi de Cunda Arka Deniz, Altınova Kum Adası, Paşa Limanı, Kapri ve Duba plajlarına bu yıl da mavi bayrak kazandırdı.

Belediye işletmesindeki beş plaja birden mavi bayrak almanın onurunu yaşadıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "İlçemizde birden çok yer mavi bayrak alabiliyor, Balıkesir'de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe Ayvalık'tır. Bu konuda çok şanslıyız ama sorumluluklarımız daha da artıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ayvalık, 2024 Mavi Bayrak Ödülleri'nde Balıkesir'in en çok ödül alan ilçesi oldu - Son Dakika
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