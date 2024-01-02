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Balıkesir Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Balıkesir Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
02.01.2024 - 02:17,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik botta göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" ve "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA
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Midilli Adası, Balıkesir, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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