Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: "Ali Çetinkaya Mahallesi, 2026 Yılında Doğal Gaza Kavuşacak"

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ali Çetinkaya Mahallemizi 2026 Yatırım Programı'na dahil ettik. Ali Çetinkaya Mahallesi, 2026 yılında doğal gaza kavuşacak" dedi.

Ergin, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara doğal gaz müjdesi verdi. Mahallenin 3. Etap 2026 Yatırım Programı'na dahil edildiğini açıklayan Ergin, doğal gaz altyapı çalışmalarının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Ayvalık Ali Çetinkaya Mahallesi'nde, doğal gaz çalışmalarının hızlandırılması ve kalan bölgelerde devamının sağlanması amacıyla AKSA başta olmak üzere ilgili paydaşlarla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü açıklayan Ergin, "Ali Çetinkaya Mahallemizi 2026 Yatırım Programı'na dahil ettik. Ali Çetinkaya Mahallesi, 2026 yılında doğal gaza kavuşacak. AKSA Doğalgaz Dağıtım iş birliğiyle kentimizi doğal gazla buluşturmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında bölgede toplam 50 kilometrelik doğal gaz altyapı çalışmasının planlandığını paylaşan Ergin, çalışmaların tamamlanmasıyla bin 430 bina ve 6 bin 296 bağımsız bölümün doğal gaza kavuşacağını söyledi.

Yatırım sürecine paralel olarak mülk sahiplerinin abonelik işlemleri için davet edileceğini hatırlatan Ergin, özellikle apartman ve site yönetimlerine önemli bir uyarıda bulundu. Ergin, "8 ve üzeri bağımsız bölümü bulunan yapılar için Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca noter onaylı yönetim karar defterinde 'Isınma Sistemi Geçiş Kararı' alınması zorunludur" ifadelerini kullandı.

Çalışmalara ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 4 187 numaralı AKSA Doğalgaz hattına başvurabilecek.