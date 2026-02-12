Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: "Ali Çetinkaya Mahallesi, 2026 Yılında Doğal Gaza Kavuşacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: "Ali Çetinkaya Mahallesi, 2026 Yılında Doğal Gaza Kavuşacak"

12.02.2026 11:35  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ali Çetinkaya Mahallesi'nin 2026 Yatırım Programı'na dahil edildiğini ve doğal gaz altyapı çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Proje kapsamında toplam 50 kilometrelik doğal gaz altyapısı inşa edilecek.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ali Çetinkaya Mahallemizi 2026 Yatırım Programı'na dahil ettik. Ali Çetinkaya Mahallesi, 2026 yılında doğal gaza kavuşacak" dedi.

Ergin, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara doğal gaz müjdesi verdi. Mahallenin 3. Etap 2026 Yatırım Programı'na dahil edildiğini açıklayan Ergin, doğal gaz altyapı çalışmalarının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Ayvalık Ali Çetinkaya Mahallesi'nde, doğal gaz çalışmalarının hızlandırılması ve kalan bölgelerde devamının sağlanması amacıyla AKSA başta olmak üzere ilgili paydaşlarla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü açıklayan Ergin, "Ali Çetinkaya Mahallemizi 2026 Yatırım Programı'na dahil ettik. Ali Çetinkaya Mahallesi, 2026 yılında doğal gaza kavuşacak. AKSA Doğalgaz Dağıtım iş birliğiyle kentimizi doğal gazla buluşturmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında bölgede toplam 50 kilometrelik doğal gaz altyapı çalışmasının planlandığını paylaşan Ergin, çalışmaların tamamlanmasıyla bin 430 bina ve 6 bin 296 bağımsız bölümün doğal gaza kavuşacağını söyledi.

Yatırım sürecine paralel olarak mülk sahiplerinin abonelik işlemleri için davet edileceğini hatırlatan Ergin, özellikle apartman ve site yönetimlerine önemli bir uyarıda bulundu. Ergin, "8 ve üzeri bağımsız bölümü bulunan yapılar için Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca noter onaylı yönetim karar defterinde 'Isınma Sistemi Geçiş Kararı' alınması zorunludur" ifadelerini kullandı.

Çalışmalara ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 4 187 numaralı AKSA Doğalgaz hattına başvurabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ali Çetinkaya, Mesut Ergin, Belediye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: 'Ali Çetinkaya Mahallesi, 2026 Yılında Doğal Gaza Kavuşacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:35:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: "Ali Çetinkaya Mahallesi, 2026 Yılında Doğal Gaza Kavuşacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.